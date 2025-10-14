سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت البورصة المصرية الارتفاع اليوم الثلاثاء، بمكاسب محدودة، لكنها حافظت على استقرار المؤشر الرئيسي في المنطقة الخضراء.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.13%، ووصل إلى مستوى 37459.13 نقطة.

وحققت البورصة المصرية أمس الاثنين، مكاسب محدودة، بعد استقرار دون تغيير في جلسة أول الأسبوع، الأحد الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.08%، ووصل إلى مستوى 37409.85 نقطة.

وجاء هذا الارتفاع المحدود للغاية، رغم ارتفاع سعر سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي، بنسبة 0.75%.

كما تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مدينة شرم الشيخ أمس.

ومن المنتظر أن ينعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد المصري خاصة الإيرادات السياحية.