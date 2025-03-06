شجرة العجائب مسلسل يتناول السيرة النبوية بشكل عصري في رمضان

أعلن السيناريست وليد كمال عن انطلاق عرض مسلسل "شجرة العجائب" بمناسبة شهر رمضان الكريم على منصة عربية شهيرة، وهو مسلسل رسوم متحركة للأطفال، يتناول السيرة النبوية للرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بشكل عصري جديد مليء بالمغامرات، من خلال اكتشاف ثلاثة من الأخوة لشجرة العجائب التي ينتقلون من خلالها إلى زمن النبوة، بمساعدة كرة ذهبية، ويخوضون مجموعة من المغامرات المثيرة والممتعة من خلال تقنية الرسوم المتحركة، ويتم استعراض سيرة الرسول وما واجهه، وكيف يتعلم الأصدقاء في رحلتهم الخيالية، ويعتمدون على أنفسهم في مواجهة الأحدب الشرير الذي يطاردهم للحصول على الكرة الذهبية التي تمكنهم من التنقل عبر الزمن، ليستخدمها في أفعال شريرة.

وأوضح السيناريست وليد كمال أن المسلسل شارك في تأليفه مجموعة من الكتاب على مستوى الوطن العربي