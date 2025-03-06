وزيرة التنمية المحلية: أهمية دور وحدات السكان لتحسين الخصائص البشرية رفع الوعي بمخاطر الزيادة السكانية

عوض: تنظيم حوار مجتمعي مع قبائل شمال سيناء حول القضية السكانية

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أهمية دور وحدات السكان في جميع المحافظات ومنسقي السكان بوحدات الإدارة المحلية والتي تهدف إلى توحيد جهود الأجهزة المعنية بالقضية السكانية، نحو تحقيق تنمية بشرية من خلال تحسين الخصائص السكانية، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومي واستنزافها؛ لجهود الدولة التنموية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع، وفقا لرؤية مصر 2030.

وأوضحت أن الوزارة عملت على حوكمة ملف السكان من خلال تفعيل الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي، وتفعيل اللامركزية في تحديد القضايا وتحليلها واتخاذ القرارات بحلها، وتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم دور الشباب في عملية في اتخاذ القرار بالمحافظات، وتفعيل المسئولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.

جاء ذلك خلال التقرير الذي استعرضته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حول جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر فبراير 2025، ضمن جهود الحكومة للسيطرة على معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضافت منال عوض، أن وحدة السكان المركزية نسقت خلال شهر فبراير 2025 مع مؤسسة صناع الخير؛ لتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة والمؤسسة بهدف تمكين الشباب في مجال ريادة الأعمال والشمول المالي بالتعاون مع بنك مصر، وجرى التنسيق مع مؤسستي مصر الخير وأجيال مصر؛ لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون مع الوزارة ضمن مشروع (قيم وحياة)، حيث استهدف التدريب تعزيز مجموعة من القيم الأساسية في بيئة العمل لموظفي وحدة السكان وبلغ إجمالي عدد المستفيدين 565 موظفا، ونفذ التدريب رؤساء وحدات السكان بالمحافظات بعد تلقيهم برنامج إعداد مدربين من المؤسسة.

وأشار إلى أن التقرير أضاف تنظيم الاجتماع الشهري لرؤساء وحدات السكان؛ لمناقشة مستجدات العمل ومناقشة خطة العمل السنوية 2025 ونماذج الإنجازات.

وأشارت إلى أن وحدة السكان المركزية بالوزارة قامت خلال الشهر الماضى بتنفيذ زيارات ميدانية لمحافظتى الشرقية وشمال سيناء، وجرى خلال زيارة محافظة الشرقية عقد لقاء بين المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة؛ للتنويه عن ضرورة دعم مهارات منسق السكان بالقرى، واستمرار عمله لرصد المشكلات من أرض الواقع وعمل التدخلات العاجلة لجميع المشكلات على مستوى المراكز والمدن والأحياء التي يمكن أن تحل بتدخل سريع من خلال الجهات المسئولة وشركاء العمل.

وجرت الإشارة إلى المبادرات التي أطلقتها وحدة السكان والتي تتضمن أنشطة طويلة المدى، ولابد من استمرارها لرفع الوعي وتحسين الخصائص السكانية، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء المعنيين، وعقدت دورة تدريبية تنشيطية لتنمية مهارات منسقي السكان في إعداد مبادرات سكانية "لـ22 منسق سكان" بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية في الشرقية.

ولفت التقرير، إلى أن زيارة وحدة السكان لمحافظة شمال سيناء تضمنت عقد لقاء مع اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء؛ للتعريف بدور وحدة سكان المحافظة، وفرق العمل بالمدن والقري ومنهجيه العمل لتحسين مؤشرات التنمية للمواطن السيناوي.

وجرى عقد دورات تدريبية في 5 مدن ومراكز من شمال سيناء هى: (مدينة العريش، والشيخ زويد، ونخل، والحسنة، وبئر العبد)، وجرى دعم وبناء قدرات 200 من 4 من رؤساء المدن والمنسقين والقيادات التنفيذية فى القضية السكانية والتنمية البشرية، إضافة إلى تنظيم حوار مجتمعي مع قبائل شمال سيناء حول القضية السكانية والتنمية البشرية، وأهميتها لحل القضية السكانية، والاستماع إلى مطالب أهالي القري والمشايخ والعواقل التي تم زيارتهم.