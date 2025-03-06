 سوريا تعلن فرض حظر تجوال في مدينة حمص - بوابة الشروق
الخميس 6 مارس 2025 10:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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سوريا تعلن فرض حظر تجوال في مدينة حمص

د ب أ
نشر في: الخميس 6 مارس 2025 - 10:44 م | آخر تحديث: الخميس 6 مارس 2025 - 10:44 م

أعلنت إدارة الأمن العام السورية فرض حظر تجوال في مدينة حمص .

وقالت إدارة الأمن العام في محافظة حمص إنه بناءً على التوجيهات الأمنية والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، تعلن إدارة الأمن العام في مدينة حمص فرض حظر تجوال عام، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة الثامنة صباحاً من يوم غد الجمعة.

وكانت إدارة الأمن العام في مدينة طرطوس أعلنت فرض حظر تجوال عام، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم، وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم غد الجمعة. 

وتشهد محافظات طرطوس واللاذقية وحمص اشتباكات بين قوات الامن العام وعناصر من النظام السابق.


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