إصابة 15 شخصا عقب أن أسقطت مقاتلة كورية جنوبية بالخطأ قنابل على منطقة مدنية

قال مسؤولون عسكريون وسلطات مكافحة الحرائق اليوم الخميس إن 15 شخصا أصيبوا عقب أن أسقطت مقاتلتان تابعتان للقوات الجوية الكورية الجنوبية عن طريق الخطأ ثمان قنابل جو-أرض خارج منطقة للتدريب خلال مناورات بالذخيرة الحية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن السلطات قالت إن الواقعة حدثت في قرية في مدينة بوتشيون، على بعد نحو 40 كيلومترا شمال سول، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا، بينهم جنديان وشخصان أجنبيان ، بإصابات تتراوح ما بين طفيفة إلى خطيرة، بالإضافة إلى تضرر كنيسة وسبعة مباني أخرى.

وتتوقع السلطات ارتفاع عدد المصابين في ظل تزايد عدد الأشخاص الذين طلبوا العلاج الطبي.