باكستان تصدر تحذيرا من الفيضانات في مناطقها الجنوبية

أصدرت باكستان تحذيرا من الفيضانات اليوم الأربعاء لبعض مناطقها الجنوبية، محذرة من هطول أمطار غزيرة، فيما واصلت فرق الإنقاذ البحث عن أشخاص مفقودين في شمال غرب البلاد، حيث تسببت الفيضانات العارمة في مقتل المئات خلال الأسبوع الماضي.

والتحذير الجديد لنفس المناطق الجنوبية التي ضربتها فيضانات كارثية ناجمة عن المناخ في عام 2022 وأسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص.

وقال مركز عمليات الطوارئ الوطني إنه من المتوقع سقوط أمطار يصل ارتفاعها إلى 100 ملليمتر(حوالي 4 بوصات) خلال الساعات الـ24 المقبلة والتي يمكن أن تغرق الطرق السريعة وتعطل النقل وتلحق أضرارا بشبكات الكهرباء والاتصالات في كراتشي وحيدر آباد وثاتا وبادين وميربورخاس وسوكور في إقليم السند بجنوب البلاد.

وكان 41 شخصا على الأقل قد قتلوا في حوادث متعلقة بالأمطار في مختلف أنحاء البلاد في الساعات الـ24 الماضية، حسب هيئة إدارة الكوارث.