جيش الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة بحق عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل، خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظة رام الله والبيرة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأفادت المصادر، بأن جيش الاحتلال داهم منازل خلال اقتحامه مدينة البيرة، وقريتي بيت سيرا وعين قينيا غرب رام الله، وأم صفا شمال غرب، فيما داهمت قوة من جيش الاحتلال بلدتي دير جرير وبيتين شرقاً.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 10 مواطنين، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية وبلدة عزون شرق قلقيلية.

وفي نابلس داهمت قوات الاحتلال منزلا في حي النور في شارع تل، وفتشته، وعاثت به خرابا، واعتقلت منه أحد المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار في بيت لحم واعتقلت عددا من المواطنين.

بدوره قال مكتب إعلام الأسرى في تصريح صحفي إن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن ومحافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين مساء أمس وفجر اليوم، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين.