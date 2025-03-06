بولندا: رفع الحصانة عن زعيم حزب المعارضة على خلفية قضية تشهير

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صوت النواب البولنديون، اليوم الخميس، لصالح رفع الحصانة عن زعيم المعارضة القومية ياروسلاف كاتشينسكي تمهيدا لمقاضاته في قضية تشهير.

وأفادت وكالة الأنباء البولندية "بي أيه بي" بأن 236 عضوا في البرلمان صوتوا لصالح السماح بمقاضاة كاتشينسكي، فيما صوت 200 عضو ضد القرار.

وجاء قرار رفع الحصانة بناء على دعوى قضائية خاصة رفعها كريستوف بريجزا، عضو البرلمان الأوروبي، ضد كاتشينسكي.

وقال بريجزا، السياسي المنتمي إلى حزب المنصة المدنية الحاكم الذي يمثل تيار يمين الوسط، إن التصريحات التي أدلى بها كاتشينسكي زعيم حزب القانون والعدالة أمام لجنة تحقيق شوهت سمعته.

وكانت اللجنة تقوم بالتحقيق في ما يسمى بفضيحة بيجاسوس (وهو برنامج تجسس لاختراق الهواتف الذكية).

ويتهم منتقدو حكومة حزب القانون والعدالة، التي تم الإطاحة بها في انتخابات 2023، باستخدام برنامج التجسس بيجاسوس لمراقبة أعضاء المعارضة.

ويُزعم أن بريجزا كان من بين المتضررين من عمليات المراقبة الهاتفية.

وتردد أن كاتشينسكي برر ذلك أمام لجنة التحقيق بادعاء أن بريزا ارتكب "جرائم خطيرة للغاية وبالغة الاشمئزاز".