متحدث باسم حماس: تهديد ترامب المتكرر يشكل دعما لنتنياهو للتنصل من اتفاق غزة

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أعلن الناطق باسم حركة حمــاس عبد اللطيف القانوع، اليوم الخميس، أن "تهديد ترامب المتكرر ضد شعبنا يشكل دعمًا لنتنياهو للتنصل من الاتفاق وتشديد الحصار والتجويع بحق شعبنا".

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام اليوم عن القانوع قوله إن "المسار الأمثل لتحرير باقي الأسرى الإسرائيليين دخول الاحتلال لمفاوضات المرحلة الثانية وإلزامه بالاتفاق الموقع برعاية الوسطاء".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر ما سماه "إنذارا أخيرا" لحركة حماس لإطلاق سراح باقي المحتجزين في قطاع غزة.

وحذر ترامب ، في منشور عبر منصته تروث سوشيال ، حماس من أن أي تأخير سيؤدي إلى "نهاية محتومة" للحركة، داعيا قيادة حماس إلى "مغادرة غزة فورا" قبل فوات الآوان.

جاءت تصريحات ترامب بعد اجتماعه بعدد من الرهائن المحررين، الذين تحدثوا عن معاناتهم، وسط تصاعد التوترات في المنطقة ودعم أمريكي متزايد لإسرائيل في عملياتها العسكرية.