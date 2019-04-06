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جواتيمالا تتخوف من خفض واشنطن تمويل البرامج الزراعية في دول أمريكا الوسطى

جواتيمالا- أ ش أ
نشر فى : السبت 6 أبريل 2019 - 12:38 م | آخر تحديث : السبت 6 أبريل 2019 - 12:38 م

أعربت جواتيمالا عن تخوفها من خفض الولايات المتحدة الأمريكية تمويلها للبرامج الزراعية في دول أمريكا الوسطى.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، عن بعض المزارعين في جواتيمالا قولهم "إن البرامج الزراعية التي تمولها الولايات المتحدة الأمريكية تساهم بحسب المستفيدين منها في بقائهم في قُراهم ومناطقهم وإبطاء الهجرة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيخفض التمويل لهذه البرامج في أمريكا الوسطى، وذلك في ظل ضغوطه على المكسيك لوقف تدفق المهاجرين من جواتيمالا والسلفادور وهندوراس، حيث يدفع الفقر والعنف العائلات لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.

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