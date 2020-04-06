وزير الخارجية البريطاني: آخر مرة تحدثت فيها إلى جونسون مطلع الأسبوع

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يوم الاثنين إنه لم يتحدث منذ مطلع الأسبوع إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون الموجود في المستشفى لإصابته بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ونُقل جونسون للمستشفى يوم الأحد وخضع لفحوص يوم الاثنين بعد أن ظهرت عليه أعراض متواصلة لكوفيد-19 على مدى عشرة أيام. لكن الحكومة قالت إن معنوياته عالية ويؤدي واجبات منصبه.

وسُئل راب في مؤتمر صحفي إن كان تحدث إلى جونسون يوم الاثنين فقال ”تحدثت إلى رئيس الوزراء مطلع الأسبوع. رأست الاجتماع الصباحي الذي عادة ما يرأسه (جونسون). أُحيط علما بكل التطورات الجارية“.

وأضاف راب لاحقا أن آخر مرة تحدث فيها إلى جونسون ”بشكل مباشر“ كانت يوم السبت.