الداخلية: سحب 1040 رخصة لعدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية عن سحب 1040 رخصة لعدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني، وتحرير 635 مخالفة لقائدي دراجات نارية؛ لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 34 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع بمختلف المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقررت وزارة الداخلية، سحب رخص القيادة والتسيير حال عدم تثبيت الملصق الإلكتروني، بداية من أول نوفمبر 2021، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووجهت حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة.

ويأتي ذلك ضمن حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

وناشدت وزارة الداخلية، مالكي المركبات بمختلف أنواعها، سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني.

وبدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

وطالبت وزارة الداخلية، قائدي الدراجات النارية، بالالتزام بارتداء الخوذة، وقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق؛ تجنبا للمساءلة القانونية.

ومن جهتها، عززت إدارة مرور القاهرة، من تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور؛ للعمل على إزالة أية أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وشن رجال مرور الجيزة، حملات مكثفة لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق.