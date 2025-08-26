ارتفع حجم الصــادرات المصــرية، إلى الإمارات بنسبة 153.3% إلى 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويأتي ذلك حرصًا من الجهاز على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في زيارة تمتد لعدة أيام في إطار عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والإمارات، وتعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين.

وبحسب الإحصاء، انخفضت قيمة الواردات المصرية من الإمارات بنسبة 16.6% لتبلغ مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

كما أظهرت بيانات الجهاز، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات بنسبة 77.7% لتصل إلى 4.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

وجاء اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى في مقدمه أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الإمارات خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 3.2 مليار دولار، يليه آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 151 مليون دولار، ثم الخضر والفواكه بقيمة 111 مليون دولار، وسيارات وجرارات بقيمة 33 مليون دولار، ومحضرات خضر بقيمة 26 مليون دولار.

فيما جاء النحاس ومصنوعاته في مقدمة أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الإمارات خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 293 مليون دولار، يليه لدائن بقيمة 174 مليون دولار، ثم حديد صلب ومصنوعاته بقيمة 83 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 68 مليون دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 31 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 2.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024/ 2025، مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى2023/2024 بنسبة ارتفاع قدرها 4.8% .

بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الإمارات 750.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 مقابل 616.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023/2024 بنسبة ارتفاع قدرها 21.7%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الإمارات 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 2.1 مليــار دولار خـــلال العام المالي 2022/2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين بمصر 31.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 35.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 108 مليـــون نسمـــة خلال أغسطس 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الإمارات 11.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة الإمارات طبقــاً لتقـديـرات البعثة 975 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.