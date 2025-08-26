يائير لابيد: رد حماس على مقترح الوسطاء يتضمن 98% مما اقترحه ويتكوف

• زعيم المعارضة الإسرائيلية قال إن الوسطاء لا يفهمون سبب عدم رد إسرائيل عليهم..

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، إن رد حماس على مقترح الوسطاء بشأن اتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن 98 بالمئة مما اقترحه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

جاء ذلك في حديث أجراه لابيد مع الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" انتقد فيه عدم تواصل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الوسطاء بعد رد حماس.

وأشار إلى أنه تحدث مع ممثل رفيع المستوى لإحدى الدول الوسيطة في المفاوضات، وأبلغه الممثل بإمكانية تنفيذ الصفقة بعد الرد الإيجابي من حماس.

وأضاف لابيد أن "الوسطاء لا يفهمون سبب عدم رد إسرائيل عليهم (بشأن المقترح)".

وتابع: "رد حماس يتضمن 98 بالمئة مما طلبه (المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف) ويتكوف. يمكن تنفيذ الصفقة، لكننا لم نعد إلى الوسطاء بعد".

والأسبوع الماضي، أكدت حماس موافقتها على مقترح تقدم به الوسطاء دون أن توضح مزيدا من التفاصيل بشأنه.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن المقترح "مشابه جدا لمقترح ويتكوف الأساسي، والمتمثل في إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثمانا مقابل 60 يوما من وقف إطلاق النار ومفاوضات لإنهاء الحرب.

فيما نقل إعلام عبري أن المقترح المطروح حاليا يشمل إعادة انتشار القوات الإسرائيلية قرب الحدود لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ووقفا مؤقتا لإطلاق النار لمدة 60 يوما يتم خلالها تنفيذ التبادل على مرحلتين: الإفراج عن 10 أسرى أحياء و18 جثمانًا إسرائيليًا مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب بحث ترتيبات تهدئة دائمة منذ اليوم الأول.

وتجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتظار الوسطاء لرد تل أبيب على مقترح التهدئة بقطاع غزة.

وأعلنت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و744 شهيدا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا حتى الاثنين.