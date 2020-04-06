ارتفاع عدد الإصابات في المغرب بكوفيد 19 إلى 1021 حالة والوفيات إلى 70

أفراد من الشرطة والجيش يضعون كمامات في الرباط يوم 23 مارس 2020. تصوير: يوسف بودلال - رويترز.

قالت وزارة الصحة المغربية مساء الأحد إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب بلغ 1021 حالة أي بزيادة 138 حالة عن السبت.

وأوضحت الوزارة في نشرتها اليومية، إن عدد حالات الوفيات ارتفع عن ليلة الأحد 12 حالة ليصل إجمالي حالات الوفيات بهذا الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية، كجائحة عالمية، إلى 70 حالة في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 76.

وأعلنت السلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء إنشاء مستشفى ميداني مؤقت ”مجهز بجميع المعدات الطبية، مخصص لمرضى كوفيد-19، على مساحة 20الف متر مربع.“

وقال بيان إن هذا المستشفى سيضم حوالي 700 سرير، وسينجز خلال أسبوعين باستثمار 45 مليون درهم (نحو 4.5 مليون دولار).

وتأتي مدينة سطات بالدار البيضاء على رأس عدد الإصابات بكوفيد 19 ، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة.