الليالي الفنية الثقافية تتألق في ساحات مدن محافظة جنوب سيناء



تألق فرع ثقافة جنوب سيناء، خلال الليلة الرمضانية الثقافية الفنية الخامسة التي انطلقت من ساحات وقصور الثقافة بالمدن المختلفة، لتقديم العروض التي جاءت ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتحت إشراف الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.

وقال أحمد فريج، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، إن فرقة الإنشاد الديني واصلت تقدم عروضها المبهرة بمسرح ساحة العلم بمدينة طور سيناء, حيث قدمت الفرقة باقة من الأغاني الدينية والوطنية والمديح منها "مدد يا نبي ، تسلم الأيادي، عظيمة يا مصر"، ونالت اعجاب الحضور، أعقبها تنفيذ ورشة أشغال بعنوان "إعادة تدوير المستهلكات" من ساحة مقصد العائلة وتهدف إلى تدريب الفتيات والسيدات على تدوير المستهلكات المتاحة من الإطارات المستعملة لتصنيع ترابيزات منزلية، وضمن خطة الثقافة لتحقيق العدالة الثقافية وتمكين المرأة، إضافة إلى أن فرقة تلقائيين كبار طور سيناء قدمت عرض فنى للتراث السيناوى على المسرح الشتوي بقصر ثقافة طور سيناء.

وأوضح مدير فرع الثقافة في تصريح اليوم، أن الليلة الرابعة تضمنت أيضًا ورشة فنون تشكيلية بعنوان "فوم بالزينة" بقصر ثقافة شرم الشيخ، لتدريب الأطفال على تصميم فانوس رمضان باستخدام تقنية الفوم الملون؛ بهدف تنمية المهارات الفنية والإبداعية للنشء، كما نفذ بيت ثقافة نويبع ورشة تنمية مواهب بعنوان "فانوس رمضان" تم خلالها تدريب الأطفال المشاركين على تصميم مجسم لفانوس رمضان باستخدام أدوات فنية بسيطة منها " قماش خيامية، وورق مقوى، الشمع اللاصق".

وأشار إلى أن قصر ثقافة طور سيناء نفذ أيضًا ورشة فنون تشكيلية بعنوان "المسحراتي" بمقصد العائلة لتدريب المشاركين على رسم لوحات فنية لشخصية المسحراتي؛ للتعبير الفني عن فرحة استقبال الشهر الكريم، لتنمية مهاراتهم الفنية، بينما نفذ بيت ثقافة رأس سدر، عرض فنى مميز لفرقة رأس سدر للفنون الشعبية أطفال والمستوحاة من التراث المصري.