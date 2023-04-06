سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طلبت السلطات الإسرائيلية تطلب من سكان المناطق الحدودية مع لبنان دخول الملاجئ، وذلك على خلفية التقارير الواردة بشان إطلاق صواريخ على منطقة الجليل الغربي، اليوم الخميس.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، دوت صفارات الإنذار بشكل متواصل في منطقة الجليل الغربي، فيما نوهت هيئة البث الإسرائيلية أن تقديرات تشير إلى إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل.

وأعلنت بعض الوسائل العبرية، عن إصابة شخصين بشظايا صاروخية جراء القصف في منطقة الجليل الغربي.

ولفت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى «إطلاع بنيامين نتنياهو، على الأحداث الأمنية في الجليل، وأنه سيقيم الوضع مع رؤساء المؤسسة الأمنية».

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سبعة صواريخ أرض- جو أطلقت من غزة، انفجرت خمسة منها في أجواء غلاف القطاع واثنان باتجاه البحر، دون تفعيل أي صواريخ اعتراضية.

ودوت صافرات الإنذار في منطقة النقب الغربي أقصى جنوب إسرائيل، في أعقاب إطلاق الصواريخ.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: «متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات، تم رصد إطلاق 7 صواريخ أرض-جو، انفجرت 5 منها في أجواء غلاف غزة و2 باتجاه البحر».

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق الصواريخ.

يأتي ذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية، إطلاق صاروخين من غزة على الجنوب؛ أحدهما سقط داخل الأراضي الإسرائيلية، بينما الآخر لم يتجاوز حدود القطاع.

وجاءت الأحداث في أعقاب اندلاع توتر في المسجد الأقصى بين شرطة الاحتلال الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين، اليومين الماضيين.

ويتزامن شهر رمضان العام الجاري مع عيد الفصح عند اليهود، مما يثير مخاوف من تكرار صدامات عنيفة وقعت بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في الأقصى، خلال الأعوام الماضية.