محمد صبحي: أحمد السقا وريم مصطفى مش كوميديانات عشان يقدما سيدتي الجميلة

تحدثت الفنان محمد صبحي، عن إعادة تقديم مسرحية سيدتي الجميلة للفنان فؤاد المهندس وشويكار، بطولة الفنان أحمد السقا والفنانة ريم مصطفى.

وقال محمد صبحي خلال لقائه ببرنامج “VIP” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة “هي”: مشفتش البرومو شفت الإعلان، ممكن أوي أعيد رواية للفنان عظيم وأبقى أعظم منه، ولكن لما يكون في حاجة عظيمة لـ بيجماليون ويتاخد عنها سيدتي لشويكار وفؤاد المهندس بقى ليها ملامح خاصة كوميديانات، ولكن الاقي أحمد السقا وريم مصطفى. هما مش في مكانهما.

واستكمل محمد صبحي: أنا عملت غزل البنات ولعبة الست للريحاني، بس أنا بعمل ده تكريمًا للريحاني، ولكل اللي مشافوش الريحاني، بيشوفوا مسرح الريحاني نصه محمد صبحي ونصه الريحاني، أنا أضفت لـ لعبة الست وغزل البنات ونجحوا وكسروا الدنيا.

برنامج "vip" يذاع يوميا في شهر رمضان على شاشة "هي" وتقدمه الإعلامية أميرة بدر في تمام السابعة مساءً، وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن والرياضة في مصر.