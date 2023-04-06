حلف الأطلسي يجري تدريبات بالذخيرة الحية شمال شرقي بولندا

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شارك مئات الجنود من ست دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) في تدريب مشترك للقوات البرية بشمال شرق بولندا.

ويتضمن تدريب "آمبر لينكس 23" الذي يتم في منطقة تدريب عسكرية بالقرب من أورزيش بإقليم فارميا -مازوريا، استخدام اليوم الخميس.

وكتب وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك عبر موقع تويتر أ، ن التدريب يثبت استعداد الحلف للدفاع على الجناح الشرقي للناتو.

وجرى تنظيم التدريب من جانب الجناح الشمالي الشرقي المتعدد الجنسيات، وهو حاليا تحت قيادة الليفتنانت جنرال الألماني يورجن-يواخيم فون ساندرارت.

وتشمل الحدود الشرقية لبولندا، بيلاروس (حليفة روسيا)، وأوكرانيا التي تتصدى لغزو روسي شامل لأراضيها منذ أكثر من عام.

وبولندا عضو في الناتو منذ مارس 1999.