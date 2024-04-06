 سنغافورة.. القبض على 36 مشتبها بهم بتجارة المخدرات عبر تطبيق تليجرام - بوابة الشروق
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سنغافورة.. القبض على 36 مشتبها بهم بتجارة المخدرات عبر تطبيق تليجرام

سنغافورة - د ب أ
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 9:38 م | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 9:38 م

ألقت السلطات في سنغافورة القبض على 36 شخصا للاشتباه في تورطهم في تجارة بالمخدرات عبر استخدام تطبيق الدردشة المشفرة "تليجرام". 

وقال المكتب المركزي لمكافحة المخدرات في سنغافورة، في بيان اليوم السبت، إنه تم اعتقال المشتبه بهم خلال مداهمة يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى ضبط مواد مخدرة تقدر قيمتها بنحو 19 ألف دولار، وفقا لصحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وشملت المخدرات المضبوطة، 333 جراما من القنب، و13 جراما من الميثامفيتامين، المعروف أيضا باسم "الأيس"، و5 جرامات من الكيتامين، وجراما واحدا من الهيروين، و 42 قرصا من عقار إريمين-5 وأقراص إكستاسي، و65 جهازا من السجائر الإلكترونية التي يشتبه في احتوائها على مادة رباعي هيدروكانابينول، المسؤولة عن التأثير النفسي في القنب.

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