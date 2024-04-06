جوميز يدرس الدفع بالجزيري أساسيًا أمام فيوتشر

يدرس البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الزمالك، الدفع بالتونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق، أساسيًا في مباراة مودرن فيوتشر في الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك مساء الغد الأحد مع فيوتشر على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجزيري قد ظهر بشكل جيد خلال مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي، وبالتالي قد يدفع به جوميز أساسيًا خلال مباراة الإياب.

كما يتطلع جوميز لإشراك محمد شحاتة بجوار نبيل عماد دونجا في منطقة وسط الملعب لغلق مفاتيح لعب فيوتشر بالكامل.