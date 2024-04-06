تصدر تريند "ماسك الكركديه" منصة تيك توك، وإكس "تويتر سابقًا"، وفيسبوك، بالتوازي مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث تهتم النساء والفتيات بجلسات نضارة البشرة سواء الطبيعية أو الكيميائية؛ لذا هناك حالة من الجدل الساخر حول أهمية "قناع الكركديه للبشرة وتحديدا الوجه، وقد تداول بعض رواد منصات التواصل منشورات وتغريدات ساخرة حول الأمر وتجاربهم مع القناع.



* هل الكركديه مفيد للبشرة؟



يعد الكركديه واحدًا من أقوى النباتات النشطة المضادة للشيخوخة، حيث يتمتع بسمعة كبيرة في زيادة مرونة الجلد، بفضل قدرته على تثبيط نشاط إنزيم الإيلاستاز، المسئول عن تحطيم الإيلاستين المهم في بشرتنا، ويساعد الكركديه على إبطاء علامات الشيخوخة المرئية عن طريق شد البشرة ورفعها، وفقا لموقع "green people" للصحة.



ومن العلامات المرئية لشيخوخة الجلد ظهور فرط التصبغ أو البقع العمرية، ويمكن أن تحدث البقع العمرية بسبب عدد من المتغيرات المختلفة، بما في ذلك التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وإنتاج الميلانين الزائد وغيرها من الأسباب.



ويساعد تأثير التقشير الطفيف للأحماض العضوية الموجودة في نبات الكركديه، بما في ذلك حمض الستريك وحمض الماليك، على تسريع تجدد الخلايا، مما يؤدي إلى لون بشرة أكثر تناسقًا.



كما أن الكركديه غني بمضادات الأكسدة التي تسمى أنثوسيانوسايد، وثبت أن مضادات الأكسدة تساعد في مكافحة الجذور الحرة الضارة بالبشرة، والتي تظهر عندما تتلامس الملوثات مثل الأشعة فوق البنفسجية والأتربة وغيرها من الملوثات مع الجلد، ويمكن أن تؤدي إلى شيخوخة الجلد المبكرة.



ولا تحمي مركبات الأنثوسيانوسايد من أضرار الجذور الحرة فحسب، بل تتمتع أيضًا بخصائص قابضة قليلاً، مما يساعد على تقليل ظهور المسام الكبيرة للحصول على بشرة أكثر نعومة، كما أن لها تأثيرًا مضادًا للالتهابات ويمكن أن تساعد في تهدئة البشرة الملتهبة، مما يجعل الكركديه مناسبًا للأشخاص المعرضين للبشرة الحساسة جدًا.



وتساعد الأحماض الطبيعية الموجودة في الكركديه على تنقية البشرة عن طريق تحطيم الجلد الميت وزيادة معدل دوران الخلايا، والأحماض العضوية من الكركديه تعيد توازن البشرة.



ورشحت مجلة "vogue india"، قناع الكركديه كأحد أفضل أقنعة الوجه المفيدة للبشرة، وقد وصفته أنه قناع التنظيف العميق للبشرة المجهدة.



وأشارت في تقريرها إلى أن هذا القناع مفيد بشكل خاص بعد يوم من السفر أو قضاء ليلة طويلة في الأماكن المفتوحة والمزدحمة، لأن الكركديه غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تساعد على منع شيخوخة الجلد وتقليل الالتهاب، كما أنه يحتوي على مواد خافضة للتوتر السطحي طبيعية (تسمى الصابونين) تعمل على تنظيف البشرة، ويمكن أن يعمل الكركديه كعامل تقشير وتنعيم لأنه يسحب السموم والزيوت.



وذكرت المجلة أن قناع الكركديه يساعد من خلال أحماض ألفا هيدروكسي الطبيعية (AHA) على تنقية البشرة عن طريق تحطيم خلايا الجلد الميتة والتحكم في البثور، من خلال خلطه مع السكر الحبيبي والعسل لعمل مقشر مرطب يزيل الجلد الميت بينما يترك البشرة الجافة رطبة، "ضعي المقشر على البشرة الرطبة أثناء الاستحمام، ثم قومي بتدليكه بحركات دائرية لطيفة".