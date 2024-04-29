نظم طلاب وأكاديمو موظفو جامعة الكويت، اليوم الاثنين، وقفة تضامنية مع قطاع غزة وتنديدًا بالعدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

ودعا إلى الوقفة الاحتجاجية، الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت وجمعية اعضاء هيئة التدريس، وانضمت إليهما قوى طلابية ونقابية اخرى، وعدد من أعضاء مجلس الأمة وحشد من المواطنين.

وتخلل الوقفة، كلمات مناصرة للقضية الفلسطينية من نواب وشخصيات نقابية وعامة.

وجاء هذه التظاهرة، على خطى الحراك الطلابي العالمي، وتضامنا مع طلبة الجامعات الأمريكية، الذين يتظاهرون بكثافة تضامنًا مع الفلسطينيون.

والسبت الماضي، شهدت جامعة كولومبيا التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات الطلابية، انطلاق مفاوضات بين الطلاب وإدارة الجامعة بشأن المظاهرات المقامة داخل الحرم الجامعي.

ومنذ ذلك الحين، اتسع نطاق المظاهرات في الجامعات سواء في الولايات المتحدة أو غيرها من الدول الغربية، وسط دعوات وضغوط لوقف الحرب على غزة.