صحة الشيوخ: راتب طبيب هيئة الرعاية الصحية ليس المبلغ المكتوب في عقده

نفي الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشيوخ، إبداء الأطباء بمنظومة التأمين الصحي الشامل الرغبة في عدم تجديد عقودهم، قائلا: «لدي تلاميذي بهذه المستشفيات لا يوجد أي امتناع؛ لكنهم يشعرون بالضيق من بعض الأشياء».

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن أبرز الشكاوى تتعلق بالمبلغ المقطوع من أجر الطبيب الذي يتقاضاه في نهاية الشهر، قائلا: «الراتب الذي يحصل عليه الطبيب في نهاية الشهر ليس هو المبلغ المكتوب في عقده».

وأضاف أن بعض الأطباء يشعرون بالضيق من عدم حصولهم على المبلغ المنصوص في عقدهم كاملا، وذلك بسبب كثرة الخصومات لمبالغ كبيرة من رواتبهم؛ لأسباب يرونها غير مبررة.

وأشار إلى أن أطباء التعاقد الخارجي (سواء طبيب حر أو أستاذ جامعي) يحصلون على رواتب أعلى بكثير من رواتب الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتا أن بعض أطباء الهيئة طالبوا بالاستقالة من الهيئة للعمل بنظام التعاقد الخارجي؛ من أجل الحصول على رواتب أعلى.

ولفت إلى أن أطباء الهيئة حديثو التخرج يتقاضون رواتب تتراوح من 11 إلى 17 ألف جنيه، في حين يتقاضى الإخصائيون والاستشاريون 30 ألف جنيه.