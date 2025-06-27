أكد حمادة طلبة، نجم الزمالك السابق، أن محمد عبدالشافي لاعب كبير ومن أكثر اللاعبين الذين أخلصوا للقلعة البيضاء خلال مسيرتهم الكروية.

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عبدالشافي قدم الكثير لنادي الزمالك وكان مخلص للغاية والجماهير تعشقه لأنه كان ملتزم داخل وخارج الملعب ومن أكثر اللاعبين انتماءا، وهو في الوقت الحالي يريد الابتعاد عن مجال كرة القدم بعد اعتزاله وانتهاء مسيرته الكروية وهو أسطورة كروية للفارس الأبيض".

وأضاف: "حسام عبدالمجيد مستواه تطور بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة واجتهد ومن المدافعين المميزين وأصبح لاعب كبير رغم سنه الصغير وجماهير الزمالك دعمته كثيرا، والبرتغالي جيسفالدو فيريرا سبب رئيسي في مستواه".