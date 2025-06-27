صراع ألمانى إنجليزي على ضم موهبة ليفربول

كشفت تقارير صحفية، أن هارفي إليوت نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محل اهتمام أكثر من فريق للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، هناك أكثر من ناد مهتم بالتعاقد مع موهبة ليفربول، ويأتي في مقدمتهم نادي لايبزيج الألماني ونادي برايتون ووست هام الإنجليزيين، وذلك بعد تألقه اللافت في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا مع منتخب إنجلترا، حيث سجل هدفين أمام هولندا، وقاد منتخب «الأسود الثلاثة» إلى المباراة النهائية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برايتون يعد خيارًا مثاليًا لنجم ليفربول، نظرًا لمشروع النادي في الاعتماد على اللاعبين الشباب بشكل أساسي.