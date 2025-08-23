قالت نيبال فرسخ، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن إعلان الأمم المتحدة المجاعة في غزة جاء نتيجة «حتمية ومتوقعة» بعد أشهر من التحذيرات، مشيرة إلى أن تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار الحرب وتدمير البنية التحتية المدنية، بما فيها شبكات المياه والصرف الصحي، وعرقلة إدخال المساعدات والنزوح، وانهيار المنظومة الغذائية بفعل الحصار والإجراءات الميدانية.



وأضافت خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» أن التقرير يعلن للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط حالة «المجاعة» في مدينة غزة، مع توقع امتدادها خلال الشهر المقبل لتشمل دير البلح وخان يونس.



وشددت أن الوضع في شمال القطاع «أكثر كارثية»، رغم صعوبة توثيق البيانات هناك بسبب القيود والإجراءات المفروضة.



ودعت الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف للوفاء بمسئولياتها القانونية واتخاذ إجراءات «فورية وجادة» للضغط نحو وقف دائم لإطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات دون قيود.



وذكرت أن أكثر من 140 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية، بينهم 43 ألفا يواجهون خطر الموت ويحتاجون علاجا عاجلا، مع تسجيل 273 وفاة مرتبطة بالجوع وسوء التغذية الحاد خلال الأسابيع الأخيرة، بينهم 112 طفلا.



وأشارت إلى استشهاد 54 من طواقم الهلال الأحمر في غزة، بينهم قرابة 30 قُتلوا «بشكل متعمد» أثناء أداء مهامهم، مستشهدة بالحادثة التي أودت بحياة 15 من عمال الإغاثة، بينهم ثمانية من مسعفي الهلال الأحمر «بالصوت والصورة» دون أن تقابلها أية محاسبة.



واختتمت: «للأسف، نحن لم نعد نتوقع شيئا من قبل المجتمع الدولي، أطلقنا عشرات ومئات النداءات منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة، ولم يتخذ المجتمع الدولي أي خطوة».



وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، دخول القطاع في حالة مجاعة، مؤكدة أن الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني «من صنع الاحتلال» وليست نتيجة عوامل طبيعية شأن حالات أخرى.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن «المجاعة في غزة ينبغي أن توقظ ضمير العالم كله»، مشددًا على أنها كانت قابلة للتفادي لولا المنع الممنهج الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية والإنسانية.