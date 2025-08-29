سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقام اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة ميلان وليتشي في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، ولقاء الهلال ضد الرياض فى الدوري السعودي، إلى جانب مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كريمونيزي X ساسولو – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD

ليتشي X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إلتشي X ليفانتي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا X خيتافي – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الهلال X الرياض – الساعة 6:50 مساء على قناة SSC 1

الشباب X الخليج – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2

التعاون X النصر – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس X بريست – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هامبورج X سانت باولي – الساعة 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

المقاولون العرب X سيراميكا كليوباترا – الساعة 6 مساء على قناة on sport 1

الاتحاد X إنبي – الساعة 9 مساء على قناة on sport 1

البنك الأهلي X طلائع الجيش – الساعة 9 مساء على قناة on sport 2

مواعيد مباريات الدوري القطري

العربي X أم صلال – الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS one

الشحانية X الوكرة – الساعة 8:30 مساء على قناة AL KASS two

مواعيد مباريات أمم إفريقيا للمحليين

السودان X السنغال – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5