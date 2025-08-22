وصفت الحكومة البريطانية المجاعة في غزة بأنها فضيحة أخلاقية وكارثة صنعها الإنسان، مؤكدة أن "المجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها أمرٌ مروعٌ للغاية، ويمكن تفاديه تمامًا".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال بيان منشور عبر صفحة وزارة الخارجية البريطانية على الإنترنت، إن رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول مساعدات كافية إلى غزة قد تسبب في هذه الكارثة التي صنعها الإنسان، وأضاف أنها فضيحة أخلاقية"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف البيان أن تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" يوضح العواقب الوخيمة، وخاصةً على الأطفال، مشيرا إلى أنه "يمكن لحكومة إسرائيل، بل يجب عليها، أن تتحرك فورًا لوقف تدهور الوضع أكثر من ذلك. يجب عليها أن تسمح فورًا وبشكل مستدام بوصول الغذاء والإمدادات الطبية والوقود وجميع أنواع المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".

كذلك طالب الحكومة الإسرائيلية بوجوب أن تسمح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بـ"القيام بعملها المنقذ للحياة دون عوائق. يجب أن تصل المساعدات إلى المحتاجين بشكل عاجل ودون تأخير".

وقال لامي: "نحن بحاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار، لتمكين إيصال المساعدات بأقصى سرعة وبالحجم المطلوب. وهذا يشمل وقف العملية العسكرية في مدينة غزة، بؤرة المجاعة".

وجددت بريطانيا إدانتها لهذا العمل العسكري، قائلة إنه لن يؤدي "إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاً، ويعرض حياة الرهائن المحتجزين لدى حماس للخطر. نحث الحكومة الإسرائيلية على تغيير مسارها ووقف خططها"، بحسب قولها.

وأكدت الخارجية البريطانية ضرورة انتهاء "الصراع المروع"، مشددا على أن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة، وضمان إطلاق سراح المحتجزين، وتحقيق زيادة كبيرة في المساعدات، وإيجاد إطار عمل لسلام دائم.