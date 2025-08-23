تنظيم الاتصالات: بدء فصل الهواتف المستخدمة في المكالمات التسويقية اعتبارا من الأحد

قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز بصدد البدء في تطبيق إجراءاته المشددة ضد المكالمات الترويجية والتسويقية المزعجة اعتبارًا من الأحد 24 أغسطس.



وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» إلى صدور القواعد التنظيمية للمكالمات الترويجية والتسويقية قبل عام، مضيفا أنها منحت الشركات مهلة لتوفيق الأوضاع من خلال الاشتراك في خدمة التسويق عبر شركات المحمول؛ بهدف إتاحة ظهور اسم الجهة المتصلة وتمكين المتلقي من الرد أو التجاهل.



ولفت إلى تسجيل نحو مليون خط في الخدمة، مضيفا أن عقوبات استمرار المكالمات التسويقية دون تسجيل تشمل إلى جانب فصل الخطوط المخالفة؛ إغلاق عمل الهاتف المستخدم نفسه حتى تسجيله والالتزام بالقواعد، وذلك بعد أن لاحظ الجهاز التفاف بعض المخالفين بشراء خطوط بديلة على الهاتف ذاته.



وشدد على ضرورة تسجيل الشركات الراغبة في التسويق عبر الهاتف لأرقامها لدى شركة المحمول المتعاقد معها عبر فروعها وتقديم الأوراق المطلوبة.



وأكد أن الفترة الماضية شهدت إحالة الشركات المخالفة للقواعد إلى النيابة العامة، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن المكالمات المجهولة عبر الخط الساخن «155» أو موقع وتطبيق الجهاز.