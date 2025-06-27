أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الجمعة، تلقيه إفادات من مواطنين عثروا على أقراص مخدرة داخل أكياس طحين قادمة مما تعرف بـ"مصائد الموت"، وهي مراكز تدار تحت ما يسمى بـ"المساعدات الأمريكية الإسرائيلية".

وقال المكتب، في بيان، إنه وثق 4 إفادات لمواطنين عثروا على أقراص من نوع "Oxycodone"، وهي مادة مخدرة، داخل أكياس طحين وصلتهم من تلك المراكز التي وصفها البيان بـ"مصائد الموت".

وأوضح البيان أن الخطورة تكمن في احتمال أن تكون تلك الحبوب قد طحنت أو ذوبت عمدا داخل الطحين نفسه، وهو ما يعد "اعتداء مباشرا على الصحة العامة".

وخلال التقرير التالي نوضح بعض المعلومات حول عقار أوكسيكودون "Oxycodone"، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

-ما هو أوكسيكودون؟

أوكسيكودون هو مادة أفيونية شبه صناعية، يُستخدم كمسكن قوي للألم المتوسط إلى الشديد، خاصة في حالات الألم الحاد أو المزمن "سرطاني، ما بعد العمليات الجراحية"، ويصنف كـ مادة جدول II في الولايات المتحدة، ما يعني أن له استخدامًا طبيًا مقبولًا لكنه يعرض لخطر إساءة الاستخدام الشديدة.

- آلية العمل

يقلل الإحساس بالألم ويزيد من الإحساس بالهدوء أو النشوة، ويُثبِّط إفراز النواقل العصبية المرتبطة بنقل الإحساس بالألم كالـ Glutamate وSubst‑P، ويغلق قنوات الكالسيوم ويفتح قنوات البوتاسيوم.

يُمتص بسرعة عبر الفم، وتظهر آثاره خلال 10–30 دقيقة مع الذروة في حوالي ساعة للأشكال الفورية، وتمتد لـ3-6 ساعات.

-الاستخدامات الطبية

مسكّن للألم المتوسط إلى الشديد، خاصة: الألم الحاد "إصابات، جراحات"، الألم المزمن "سرطان، أمراض عضلية هيكلية".

-الآثار الجانبية والمخاطر

شائعة: يسبب الإمساك "23%"، غثيان، نعاس، دوار، حكة، جفاف الفم.

خطيرة: تثبيط التنفس "قد يؤدي إلى وفاة"، انخفاض ضغط الدم، انخفاض الوظيفة الجنسية بعد الاستخدام الطويل.

ويتطور إلى الإدمان، التعوّد، بمرور الوقت حتى عند الاستخدام تحت إشراف طبي.

-الجرعة الزائدة والتسمم

قد يسبب بطء التنفس الشديد، توقف التنفس، انخفاض ضغط الدم الحاد، غيبوبة وقد يؤدي للوفاة.

وفي 2011 كان أوكسيكودون السبب الأول للوفيات المرتبطة بالجرعات الزائدة في الولايات المتحدة، لكن بعدها تفوق الهيروين والفنتانيل عليه.

- الانسحاب والعلاج

عند التوقف المفاجئ قد تظهر أعراض انسحاب خلال 8–24 ساعة تشمل آلام عضلية، غثيان، إسهال، توتر وقلق، قد تستمر حتى أسبوع.