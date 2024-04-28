طالب هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، الحكومة بوقف تصدير اللحوم إلى الخارج؛ للحد من ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن الدولة تقوم بتصدير اللحوم من مجزر البساتين إلى الدول العربية، وذلك بسبب المشاكل في مضيق باب المندب.

واقترح تحويل مصر إلى مركز عبور «ترانزيت» للدول العربية لتصدير الذبائح إلى وجهتها النهائية بدلا من تصدير الدولة إنتاجها المحلي للخارج، قائلا:«مينفعش نكون بنستورد لحوم ونصدر، بيتم تصدير لحوم عجول وأغنام للدول العربية من مجزر البساتين؛ بسبب المشاكل في باب المندب، لما بنصدر من إنتاجنا المحلي بيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الداخل».

وأكد أن هناك «ركودًا شديدًا» في سوق محال الجزارة، وذلك بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين، متابعا: «في ركود شديد جدًا، ومفيش قوة شرائية بسبب الخط البياني الكبير بين الأجور والإنفاق».

واقترح «عبد الباسط» على المستهلك محدود الدخل التوجه لشراء اللحوم من المجمعات الاستهلاكية، موضحا أن «أرخص كيلو لحمة في مصر هي لحوم العجول المستوردة من جيبوتي، ويتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية بسعر 285 جنيهًا للكيلو وهي الأرخص والأكثر أمانا للمواطن غير القادر».

وطالب الحكومة بوضع ضوابط صارمة للتحكم في هامش ربح تجار اللحوم ومنع الاحتكار؛ لضبط أسعار اللحوم في السوق، قائلا:«مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف اتحلت بالإفراجات الجمركية وتوفير كميات كبيرة؛ لكن المشكلة عند كبار المربيين والمستوردين هما القوة المحتكرة والمسيطرة، لازم الدولة تعمل كنترول علشان تضبط السوق وتحدد لهم هامش ربح».