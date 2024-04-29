الخطوط الجوية التركية تجري مفاوضات مع إيرباص وبوينج لشراء 235 طائرة إضافية

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تجري شركة الخطوط الجوية التركية مفاوضات مع شركتي بوينج وإيراباص إس إي من أجل شراء 235 طائرة إضافية عقب طلبيتها الضخمة لشراء 230 طائرة من الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات في ديسمبر الماضي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتسعى الشركة الوطنية لشراء 150 طائرة أخرى ضيقة البدن و75 طائرة عريضة البدن ، وكذلك 10 طائرات شحن ،حسبما صرح اليوم الاثنين أحمد بولات رئيس الشركة ومقرها اسطنبول.

وقال بولات إن الطائرات ستكون جزءا من هدف الشركة لبناء أسطول لها يضم أكثر من 800 طائرة بحلول 2030.

يُذكر أن شركة الخطوط الجوية التركية تقدمت بطلبية شراء 230 طائرة إيرباص في ديسمبر الماضي، مع خيارات لشراء 125 طائرة أخرى في إطار تطلعها لتوسيع مركزها في اسطنبول ، والوقوف أمام المنافسين الإقليميين مثل طيران الامارات والخطوط الجوية القطرية.

وأضاف بولات "لسنا في عجلة من أمرنا.نحن في انتظار كيفية معالجة بوينج لمشاكلها" ورفض ذكر التوقيت المحتمل لرفع طلبية الشراء.

يذكر أن شركة بوينج تخضع لتدقيق شديد من جانب النواب والجهات التنظيمية عقب انفصال لوح عن جسمها أثناء الطيران في مطلع يناير الماضي.