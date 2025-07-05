شعبة الذهب: قد نشهد مستويات الـ 3500 دولار خلال الفترة المقبلة

قال سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية والمدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، إن سعر الذهب يتأثر بشكل مباشر بعاملين رئيسيين؛ السعر العالمي للأوقية بالدولار، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وتوقع خلال تصريحات لبرنامج «صناع العاصمة» عبر فضائية «النهار» أن تشهد أسعار الذهب المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، قائلا: «التقلبات والحروب التي تحدث في العالم اليوم تطرح تساؤلا: هل تنبئ بانخفاض الذهب أم بارتفاعه؟ في تقديري، أنا أرى أن الذهب سيشهد مزيدًا من الارتفاع طالما أن هناك حروبًا وتوترات جيوسياسية، وحروبا اقتصادية وتجارية، وبناءً عليه، حتى لو انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر؛ فإن الذهب يرتفع عالميًا».

وأشار إلى وصول سعر الأونصة عند مستوى 3350 دولار، مضيفا: «في ظل هذا التوتر أنا أرى أن الأسعار لن تنخفض عن مستويات الـ 3000 دولار بأي حال من الأحوال، بل بالعكس من الممكن أن نشهد مستويات الـ 3500 دولار خلال الفترة المقبلة».

وبشأن الاختيار الأمثل للمستثمرين بين السبائك والجنيهات أم المشغولات، نصح الراغبين في الاستثمار في السبائك والجنيهات بهدف توفير المصنعية أن يفعلوا ذلك فقط عند امتلاكهم مبالغ كبيرة تكفي لشراء سبائك ذات أوزان ثقيلة 50 إلى 100 جرام فأكثر، أما بالنسبة للمبالغ الصغيرة فشراء المشغولات خيارا أفضل يجمع بين الزينة وحفظ القيمة، لا سيما أن الفارق بسيط بين قيمة المصنعية في السبائك والمشغولات.

وأضاف أن الحل المثالي لمن يملك سيولة كافية هو تقسيم استثماره بين السبائك للحفظ والمشغولات للزينة، مشيرا إلى أن المستهلك يعوض قيمة المصنعية أضعافا مع ارتفاع سعر الذهب بمرور الوقت؛ لكنه يستفيد من ارتداء المشغولات والاستمتاع بها طوال فترة الادخار.