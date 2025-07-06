بلدية غزة: منظومة المياه تنهار وقوات الاحتلال تُمعن فى الحصار

قال حسني مهنا المتحدث باسم بلدية غزة، إن فصول المعاناة تتوالى في غزة، حيث تتفاقم أزمة المياه وسط صيف ملتهب ونزوح متصاعد، بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد قبضتها الخانقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن الاحتلال يتعمد تعطيل وصول الطواقم الفنية إلى المناطق الشرقية من المدينة، حيث يتطلب الوضع إصلاح عدد من آبار المياه الحيوية.

وأوضح أن هذا التعطيل أدى إلى حرمان آلاف العائلات شرقي غزة من المياه كليًّا منذ أكثر من سبعة أيام.

وأشار إلى أن المشهد المائي في المدينة لا ينذر بالخطر فحسب، بل يُنذر بالانهيار، إذ سجل العجز في تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين والنازحين نسبة بلغت 76%، ما يُهدد بانفجار إنساني وشيك

في سياق متصل، أفاد بأن الاحتلال لم يكتفِ بالتضييق، بل صعد من ممارساته عبر استهداف مباشر لمحطة تحلية المياه، في وقت يُكافح فيه الأهالي للحصول على الحد الأدنى من المياه الصالحة للاستخدام.

وأكد أن نقص المياه بشكل خطورة كبيرة على حياة النازحين في قطاع غزة.