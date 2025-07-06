وجه البرتغالي نيلو فينجادا المدرب السابق لنادي الزمالك، رسالة إلى محمود عبدالرازق شيكابالا بعد قرار اعتزاله كرة القدم.

وقال فينجادا في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: «اليوم جاء وقت إعلانك الاعتزال، هي لحظة يعيشها كل الكبار لكن مكانتك وتجربتك تجعلها لحظة مختلفة، عندما حضرت إلى الزمالك وكان سنك 17 عاما موهبتك كانت واضحة وخطفت الأنظار من أول لمسة».

وأضاف: «فخور بك، بكل لحظة أبدعت فيها بكل مرة كنت فيها صوت جمهور الزمالك في الملعب، دائما سأتذكر تألقك مع المنتخب الأولمبي في تصفيات أولمبياد بكين وكنت القائد في الملعب، الرحلة لم تنتهي بعد».

وأوضح: «أتمنى لك كل النجاح وكل الإنجازات التي تستحقها، أراك قريبًا، يا شيكا».