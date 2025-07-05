عضو بالمحامين: تعليق إضراب المحامين يومي 7 و8 يوليو بعد مناقشات إيجابية مع رؤساء محاكم الاستئناف

قال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين محمد راضي مسعود، إنه قد تقرر تعليق إضراب المحامين يومي 7 و8 يوليو الجاري، وذلك عقب مناقشات بناءة جرت خلال الأيام الماضية بين عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة وبعض رؤساء محاكم الاستئناف الجدد، الذين أبدوا مرونة كبيرة لاحتواء الأزمة.

وأوضح مسعود في تصريحات للشروق، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الطرفين على المصلحة العليا للعدالة والسعي لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، مشيراً إلى أن المناقشات التي دارت مؤخراً تناولت سبل إزالة أسباب الخلاف وتذليل العقبات التي أدت إلى إعلان الإضراب، بما يحقق رضا وارتياح جميع الأطراف.

وأكد مسعود أن قرار تعليق الإضراب حظي بتأييد أغلب أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، آملاً أن تكون هذه الخطوة بداية لنزع فتيل الفتنة وتهيئة الأجواء لحل الأزمة بشكل كامل، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود جدول زمني محدد لانتهاء المفاوضات، وأن المجلس يتابع الموقف عن كثب حتى الوصول إلى حل الأزمة بما يحقق الصالح العام.

كانت النقابة العامة للمحامين أعلنت اليوم، إرجاء الإضراب الشامل الذي كان مقررا يومي 7 و8 يوليو الجاري، في إطار تحرك النقابة العامة للمحامين، لمواجهة أزمة الرسوم القضائية.

جاء ذلك عقب اجتماع مشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، من أجل اتخاذ القرار اللازم في شأن تنفيذ قرار الاستطلاع الذي تم بالامتناع المزمع القيام به يومي 7 و8 يوليو الجاري، وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، و لمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض.

وقال بيان صادر عن الاجتماع المشترك، إنه في ضوء كافة الإجراءات والمتغيرات التي قامت بها النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية من أجل حسم المشكلة المتعلقة بالرسوم غير الدستورية المسماة برسوم الخدمات المميكنة، وفي ظل ما قطعناه من شوط طويل في هذا الإطار، وذلك على النحو الذي اتصل به علم القاصي والداني، وخلال البيانات العديدة التي صدرت عن النقابة العامة في هذا الشأن.

وأضاف أنه في ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض، وما لمسه مجلس النقابة من عدد من الجهات المعنية من رغبة جادة في إعادة مواصلة الحوار من أجل اجتياز هذه الأزمة، بما يحقق صالح الوطن والمواطنين، الأمر الذي على هديه؛ قد دعا النقيب العام لاجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية يوم السبت الموافق 5/7/2025 من أجل اتخاذ القرار اللازم في شأن تنفيذ قرار الاستطلاع الذي تم بالامتناع المزمع القيام به يومي 7 و 8/7/2025 وفي ظل هذه المتغيرات القضائية.

وتابع البيان: بعد طرح الأمر للحوار والمناقشة بما يحقق الصالح العام لمهنة المحاماة وصالح الوطن والمواطنين؛ فقد استقر الرأي على إرجاء تنفيذ الإضراب لميعاد يتم تحديده فيما بعد في ضوء ما يستجد من أحوال ومشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد توصلًا لحل مشكلة هذه الرسوم.

وأعلنت نقابة المحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تحرص كل الحرص على أمن هذا البلد الأمين وحقوق المواطنين.

وشهدت نقابة المحامين المصرية أزمة غير مسبوقة، بعد إعلانها الدخول في إضراب شامل يومي 7 و8 يوليو الجاري، في إطار إجراءاتها التصعيدية بشأن أزمة الرسوم القضائية التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف، واعتبرتها النقابة مخالفة للدستور والقانون وغير مشروعة.

يذكر أن نقابة المحامين كانت قد أجرت استطلاع رأي لأعضائها بشأن خطوات التصعيد ضد الرسوم القضائية أسفرت عن مشاركة 36 ألف 184 محامي، وافق منهم 21 ألف 231 محامي على الامتناع العام عن الحضور أمام المحاكم والنيابات وعدم التوريد لخزائن المحاكم، بينما وافق 9 آلاف 182 محامي على الاعتصام بمقر استراحات المحامين بالمحاكم.

وفي ضوء الاستطلاع قرر مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء الفرعيات، الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، وذلك يومي السابع والثامن من يوليو المقبل على أن يضع مجلس النقابة الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.

كما قرر أيضا أن تتولى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية التواصل مع جمعياتها العمومية بمقرات المحاكم الجزئية تمهيدًا لتنفيذ هذا الامتناع، واتخاذ ما يلزم من آليات في هذا السياق.

كما قرر المشاركون في الاجتماع تولى النقيب العام عبد الحليم علام، اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو إخطار كافة الجهات المعنية بمواعيد ذلك الامتناع؛ لإعمال مقتضاه قانونًا، وتحمل هذه الجهات مسؤولياتها كاملة في هذا الإطار، حفاظًا على حقوق المتقاضين.



