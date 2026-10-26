الصين: جهود الإنقاذ تتسابق مع الزمن عقب زلزال بقوة 7 درجات في منطقة شيزانج وإجلاء أكثر من 12 ألف نسمة

أكدت صحيفة جلوبال تايمز الصينية تواصل عمليات الإغاثة مساء اليوم الأحد في أعقاب زلزال بلغت قوته 7 درجات ضرب محافظة "باكين" التابعة لمدينة "ناجتشو" في منطقة شيزانج ذاتية الحكم بجنوب غرب الصين، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 76 آخرين.

وبحسب الصحيفة وصلت إمدادات إغاثية تشمل 20 فئة متنوعة، كما تم استعادة التيار الكهربائي بالكامل، وتجري حاليا عمليات تقديم الرعاية الطبية والوقاية من الأمراض في المناطق المتضررة.

ووقع الزلزال في الساعة 10:33 من مساء يوم الخميس. ومساء السبت، كان لا يزال 36 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينما غادر الآخرون بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأثر الزلزال على 13 ألفا و673 شخصا في بلدتين و34 قرية إدارية، مما استدعى إجلاء 12 ألفا و489 نسمة. وبحلول الساعة 2 من بعد ظهر السبت، تم تسجيل 949 هزة ارتدادية، من بينها ثماني هزات تراوحت قوتها بين 4 درجات و4.9 درجات.