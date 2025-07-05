أهالي قرية منيل عروس يستعدون لتشييع جثمان محمد نبيل ضحية حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

خيم الحزن على قرية منيل عروس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب تلقي نبأ وفاة الشاب محمد نبيل صلاح الدين هنيدي شاهين، 35 عامًا، الذي راح ضحية حادث التصادم المروع الذي وقع صباح اليوم السبت على الطريق الإقليمي بالقرب من مدخل طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي .

وكان محمد نبيل يعمل سائقًا للسيارة الثانية المتورطة في الحادث، والذي أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين، معظمهم من أبناء محافظة المنوفية.

ووسط أجواء من الحزن والذهول، استقبلت القرية جثمان الشاب الراحل استعدادًا لتشييعه إلى مثواه الأخير، في جنازة متوقع أن يشارك فيها المئات من أبناء القرية الذين عرفوا الفقيد بخلقه الطيب وحسن سيرته.

ودعا الأهالي إلى محاسبة المسؤولين عن الحادث، ووصفوا الطريق الإقليمي بـ”طريق الموت” نظرًا لتكرار الحوادث عليه، مطالبين بتكثيف الرقابة وإصلاحه بشكل عاجل حفاظًا على أرواح الأبرياء.

وكان الحادث قد وقع نتيجة تصادم عنيف بين سيارتين ميكروباص، ونتج عنه عدد كبير من الضحايا، وسط متابعة مستمرة من محافظ المنوفية والأجهزة التنفيذية والطبية، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.