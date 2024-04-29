يجتمع مسئولون غربيون وعرب في السعودية لبحث ما تحقق من تقدم في اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بعد مرور نحو سبعة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والتي دمرت مناطق شاسعة في أنحاء قطاع غزة.

وأدت الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر إلى استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في القطاع. وتتوسط مصر والولايات المتحدة وقطر في مفاوضات الهدنة منذ يناير بمشاركة دول أخرى، وفقا لوكالة رويترز.

وأدى اتفاق سابق إلى وقف القتال أسبوعا في نوفمبر وأطلقت حماس في غضونه سراح أكثر من 100 رهينة وأفرجت إسرائيل عن نحو ثلاثة أمثال هذا العدد من السجناء الفلسطينيين.

وفيما يلي بعض الحقائق عن محادثات وقف إطلاق النار:

* ما مدى صعوبة التوصل إلى صفقة؟

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، قبيل محادثات مقررة مع وزراء عرب وغربيين في الرياض اليوم الاثنين، إن المحادثات تحرز تقدما.

في ذات الوقت يزور وفد من حماس القاهرة لبحث أحدث مقترح لوقف إطلاق النار ورد إسرائيل عليه، بينما يكثف الوسطاء جهودهم لإبرام اتفاق.

لكن الجانبين ما زالا على غير توافق في تصريحاتهما العلنية حول القضايا الكبرى، ولم يتحقق نجاح يذكر منذ شهور على الرغم من الضغوط الأجنبية على الجانبين للتوصل إلى تسوية.

* ما هي الأمور الملحة؟

يقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الحملة العسكرية الإسرائيلية ستنتقل إلى رفح، آخر مدينة في قطاع غزة لم تدخلها القوات والتي تضخم عدد سكانها بسبب وجود مليون نازح فيها بعد فرارهم من منازلهم في أماكن أخرى بأنحاء القطاع الساحلي الضيق.

وتخشى وكالات إغاثة وحلفاء إسرائيل الغربيون أن يفاقم أي اجتياح لرفح الأزمة الإنسانية في غزة الناجمة عن الحرب، وهو ما يكثف الضغوط الدولية من أجل التوصل إلى هدنة.

ويجعل استمرار القتال أي جهد لتحسين الوضع الإنساني المتردي في غزة أصعب بكثير.

وقال برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي إن الأجزاء الشمالية من القطاع ما زالت تنزلق نحو مجاعة.

* وقف لإطلاق النار

يتعلق الخلاف الأكبر بين الجانبين بشروط وقف إطلاق النار.فإسرائيل تقول إنها مستعدة لقبول وقف مؤقت للقتال خلال عملية تبادل للرهائن والسجناء.

ولا يعتزم نتنياهو إنهاء الحملة العسكرية قبل تحقيق "النصر الكامل" على حماس بهجومه على رفح، على حد قوله.

ولديه بعد ذلك تصور عن سيطرة أمنية إسرائيلية إلى أجل غير مسمى على غزة تسمح للقوات بالعودة في أي وقت.

من جانبها، تقول حماس إنها لن تقبل إلا باتفاق يبنى على وقف دائم لإطلاق نار ينهي الحرب ويتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وليس مجرد هدنة مؤقتة أخرى.

* رهائن وأسرى

يقول نتنياهو وكبار وزرائه إن أي اتفاق يجب أن يسفر عن إعادة جميع الرهائن وعددهم 133 تقول إسرائيل إنهم ما زالوا في غزة، أو استعادة جثث من مات منهم. وفي مقابل إطلاق سراح الرهائن، تريد حماس إطلاق سراح على نطاق واسع للفلسطينيين الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل.

وقد تتناول المفاوضات النسبة المراد إطلاق سراحها من السجناء مقابل كل رهينة، ومراحل إطلاق سراحهم، واحتمالات أن تتضمن المقايضة فلسطينيين بارزين أو مدانين بارتكاب أعمال عنف خطيرة.

وتضمنت النقاط الشائكة في المفاوضات في الأسابيع القليلة الماضية عدد الرهائن الذين بوسع حماس جمعهم ضمن أُطُر زمنية معينة، وعدد الرهائن الذين ينتمون إلى فئات معينة، مثل النساء والمدنيين.

ولم يتضح عدد الرهائن الذين تحتجزهم حركة الجهاد الإسلامي التي شاركت في هجوم السابع من أكتوبر.

* قضايا أخرى

تريد حماس التزامات أخرى في إطار الصفقة، لكن لم يتضح بعد مدى توقف إبرام الصفقة على تحقيق هذه الالتزامات.

وتريد الحركة الفلسطينية أن يصبح بوسع جميع النازحين العودة إلى منازلهم في أنحاء غزة.

وتريد السماح بدخول مساعدات أكبر ووضع برنامج لإعادة الإعمار بعد أن دمر القصف الإسرائيلي أو ألحق أضرارا بأغلب المنازل والبنية التحتية في القطاع.

وتشترط خطة نتنياهو لفترة ما بعد الحرب، التي تضمنتها ورقة نقاشية لمجلس الوزراء، إعادة تأهيل غزة بنزع السلاح بالكامل في القطاع الساحلي مما يعني أنه سيتعين على حماس إلقاء كل أسلحتها، وهو أمر من غير المرجح أن تقبله.