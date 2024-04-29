تعرض وزراء في الحكومة الإسرائيلية أو ذويهم لحوادث متتالية خلال الأيام القليلة، في وقت تتصاعد فيه الخلافات داخل الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في غزة وعقد صفقة تبادل الأسرى.

*انقلاب سيارة بن غفير

أول تلك الحوادث كانت من نصيب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، والذي انقلبت سيارته في حادث سير عند منطقة الرملة بالقرب من تل أبيب بعد تفقده موقع شهد عملية الطعن الجمعة الماضية.

وأدى تجاوز بن غفير لإشارة المرور إلى إصابة 5 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى بينهم حارسه الشخصي وسائقه وسائق السيارة الأخرى وابنته، التي لم تكن ترتدي حزام الأمان كما والدها.

ووصفت حالة بن غفير بأنها ما بين طفيفة إلى متوسطة. وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن بن غفير وصل إلى المكان وغادره بسرعة قبل أن تصطدم سيارته التي تجاوزت الإشارة الحمراء بسيارة أخرى ما أدى إلى انقلابها.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن شاهد عيان قوله إنه كان في المنزل وشاهد سيارة بن غفير تتجاوز الإشارة الحمراء قبل أن تصطدم سيارة أخرى.

وتابعت: "اعترف مكتب بن غفير بأنه تجاوز الإشارة الحمراء لكنه زعم أن ذلك كان جزءا من "حملة عملياتية، لأنه وزير مهدد في مدينة مختلطة"، في إشارة إلى وجود فلسطينيين في تلك المنطقة.

وفي الوقت الذي تم تأكيد تعافي بن غفير بشكل تام، لكن سائق السيارة الأخرى يعاني آلامًا حادة في سائر جسده، حيث أفاد الشاب البالغ من العمر 23 عامًا، لموقع "واينت" العبري أن الحادث لم يكن خطأه، مشيرًا إلى حرصه في الحفاظ على قواعد المرور والتي لم يحصل على أي مخالفة لتجاوزها حتى الآن.

*حادث سير لوالدا وزير التعليم حاييم بيتون

بعد يوم من انقلاب سيارة بن غفير، وقع حادث سير آخر أُصيب فيه والدا وزير التعليم الإسرائيلي حاييم بيتون في حي راموت بالقدس المحتلة في وقت متأخر السبت. وعلى عكس حالة بن جفير، تعرض والدا الوزير لإصابات قوية في الحادث الذي وقع في حي راموت بمدينة القدس، حيث أظهرت الصور تضرر المركبة بشكل بالغ من الأمام. ونفت الشرطة، الأنباء التي تفيد بأن الوزير كان داخل سيارته أثناء الحادث، قائلة إن والداه فقط هم من كانوا داخل السيارة، مشيرة إلى إصابة والده بجروح خطيرة ووالداته بجروح متوسطة.

*كسر قدم بيني جانتس

كما طالت لعنة الحوادث حكومة الحرب الإسرائيلية وتحديدا الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس.

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن جانتس أصيب بكسر في قدمه خلال رحلة بالدراجة عبر البلاد بالقرب من كيبوتس ياد مردخاي في جنوب إسرائيل" وتم نقل رئيس حزب الوحدة الوطنية إلى مركز شيبا الطبي في تل أبيب لإجراء فحوصات، بعد فحص أولي في مستشفى برزيلاي في عسقلان، بحسب ما أفاد مكتبه. ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى إلى منزله في وقت لاحق اليوم.