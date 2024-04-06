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غينيا تعتزم زيادة مدة انقطاع الكهرباء مع نضوب مصادر الطاقة

مالابو - د ب أ
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 6:51 م | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 6:52 م

قالت شركة الكهرباء المملوكة للدولة في غينيا الاستوائية، إنها ستبدأ في زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي مع نضوب مصادر الطاقة، مضيفة أنه لم يعد لديها احتياطيات كافية.

ونقلت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان أصدرته شركة "إلكتريسيتي دي جيني" الليلة الماضية القول إن الشركة تضطر إلى القيام بعملية تغيير وتأقلم بشأن إمدادات الطاقة بعد نقص المياه الذي أثر على سدود الطاقة الكهرومائية، وانفجار مستودع الوقود في العاصمة كوناكري، فضلا عن الأعطال في محطات الطاقة الحرارية .

وقالت الشركة: "سيتم إعادة تنظيم فصل الأحمال اعتبارا من 6 أبريل، مما يؤدي إلى انقطاعين إلى خمسة انقطاعات يوميا من أجل ضمان استمرار إمدادات الكهرباء حتى وصول موسم الأمطار".

وأضافت: "تتعهد إلكتريسيتي دي جيني بإبلاغ عملائها على أساس يومي بقائمة مفصلة بالمناطق المعنية".

ويتم تخفيف الأحمال عن المنازل بنظام دوري منذ ديسمبر، مما يتيح لها استقبال الطاقة بين الساعة 8 مساء و7 صباحا يوميا.

وتأتي هذه الإعلانات بعد نحو شهر من الاحتجاجات العفوية ضد انقطاع التيار الكهربائي في كوناكري والمدن المجاورة، التي أسفرت عن مقتل شخصين.

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