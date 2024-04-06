تحدث الفنان مصطفى شعبان، عن تفاصيل حريق ديكور مسلسل «المعلم» وتأثيره على استكمال التصوير.
ووصف خلال لقاء لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء السبت، الحريق بـ «الصدمة الكبيرة»، لا سيما أنه حدث بعد انتهاء جلسات التصوير بساعتين من مغادرة اللوكيشين.
وأوضح أن الحريق بدأ في ديكور الحارة قبل أن ينتقل إلى ديكور شادر السمك، وصولا إلى العمارات المجاورة، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، لكنه تسبب في خسائر مادية كبيرة لحوالي 4 عمارات.
وأشار إلى تأثره النفسي الشديد برؤية الأضرار التي لحقت بأهالي العمارات المتضررة من الحادث، قائلا:«الموضوع ده أثر فيَ جدا، الواحد لما شاهد 4 عمارات تضررت خالص وحالة الناس، أنا تأثرت بهم جدا».
ولفت إلى مواجه فريق العمل تحديًا كبيرًا بعد الحريق مع خسارة مواقع التصوير، لافتا إلى عقد فريق العمل جلسات مع المؤلف والمخرج للبحث عن حلول.
وأوضح أنهم تمكنوا من تغيير المواقع دون تغيير السيناريو، قائلا:«قعدنا وقتها مش عارفين نعمل إيه وهنكمل فين معندناش شادر ولا حارة هنكمل فين! وكان عندنا مشاهد لم تكتمل ويتبقى أيام، قدرنا نعمل تحايلات في الدراما وغيرنا المواقع لكن بدون تغيير في السيناريو».
واختتم مؤكدا أن تفاصيل الحادث لا تزال قيد التحقيق، ولم تتنه حتى الآن.