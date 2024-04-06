تحدث الفنان مصطفى شعبان، عن تفاصيل حريق ديكور مسلسل «المعلم» وتأثيره على استكمال التصوير‎.‎

ووصف خلال لقاء لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» ‏مساء ‏السبت، الحريق بـ «الصدمة الكبيرة»، لا سيما أنه حدث بعد انتهاء جلسات التصوير بساعتين من مغادرة ‏اللوكيشين.‏

وأوضح أن الحريق بدأ في ديكور الحارة قبل أن ينتقل إلى ديكور شادر السمك، وصولا إلى العمارات المجاورة، ‏‎‎مؤكدا أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، لكنه تسبب في خسائر مادية كبيرة لحوالي 4 عمارات. ‏

وأشار إلى تأثره النفسي الشديد برؤية الأضرار التي لحقت بأهالي العمارات المتضررة من الحادث، قائلا:«الموضوع ده ‏أثر فيَ جدا، الواحد لما شاهد 4 عمارات تضررت خالص وحالة الناس، أنا تأثرت بهم جدا».‏

ولفت إلى مواجه فريق العمل تحديًا كبيرًا بعد الحريق مع خسارة مواقع التصوير، لافتا إلى عقد فريق العمل جلسات مع ‏المؤلف والمخرج للبحث عن حلول.‏

‏وأوضح أنهم تمكنوا من تغيير المواقع دون تغيير السيناريو، قائلا:«قعدنا وقتها مش عارفين نعمل إيه وهنكمل فين ‏معندناش شادر ولا حارة هنكمل فين! وكان عندنا مشاهد لم تكتمل ويتبقى أيام، قدرنا نعمل تحايلات في الدراما وغيرنا ‏المواقع لكن بدون تغيير في السيناريو». ‏

واختتم مؤكدا أن تفاصيل الحادث لا تزال قيد التحقيق، ولم تتنه حتى الآن‎.‎