السوداني يتفقد القوات العراقية على الشريط الحدودي مع سوريا

أجرى رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية للحدود العراقية السورية في منطقة القائم لمتابعة جهوزية القوات المسلحة على الشريط الحدودي في محافظتي الأنبار ونينوى.

وشدد السوداني، خلال اجتماعه بالقيادات العسكرية والأمنية على أهمية"مواصلة الجهود لمختلف القطعات العسكرية والأمنية والثقة العالية بصنوف القوات المسلحة والأمنية لما حققته من انتصارات كبيرة ومنجزات أمنية أسهمت في دعم الاستقرار في جميع أنحاء العراق".

واستمع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، لإيجاز وشروحات تفصيلية، قدمها كل من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وقائد القوات البرية وقائد قوات الحدود ومدير الاستخبارات العسكرية، تضمنت إجراءات تأمين الحدود العراقية السورية، والتحديات القائمة، والجهوزية العالية والقدرات العسكرية للقوات، بما يمكنها من التصدي لأية مخاطر أو تهديدات أمنية.