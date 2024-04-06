سريلانكا تجري مفاوضات مع الدائنين لترحيل سداد ديونها

كشف تقرير إخباري، عن إجراء سريلانكا محادثات مع بعض الدول الدائنة؛ لتعليق سداد الديون المستحقة عليها إلى عام 2028، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيكي" نقلا عن مستشار الأمن القومي لرئيس البلاد.

ونقلت الصحيفة عن ساجالا راتناياكا، قوله إن فترة السداد ستكون من عام 2028، حتى عام 2042، بمعدل فائدة حوالي 2%، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وتعد اليابان، أكبر دائن لسريلانكا، بعد الصين، وتتولى رئاسة المحادثات بهذا الصدد إلى جانب الهند وفرنسا.

يشار إلى أن سريلانكا وحاملي السندات يخططون لجولة جديدة من المحادثات بشأن الديون هذا الشهر.