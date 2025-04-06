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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها وعمليتها الوحشية ضد مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وسط عمليات نسف وتدمير لا تتوقف، بينما ترزح عشرات العائلات تحت الحصار.

ورصد مراسل وكالة "صفا" أبرز تطورات عملية جيش الاحتلال شمالي رفح وجنوبي خان يونس جنوبي القطاع.

وأوضح أن عمليات نسف كبيرة جرت اليوم شملت أحياء الجنينة وتل السلطان والنصر والشابورة والزهور وعريبة في رفح.

ونوه المراسل إلى أن عشرات العائلات ما زالت محاصرة في خربة العدس ومصبح برفح في ظل انقطاعها عن الماء والإمدادات الغذائية.

وأفاد بتمركز آليات الاحتلال في محيط كف موراج الغربي وشروعها بعمليات تجريف وتدمير.

وأشار إلى قصف مدفعي مكثف واستهداف من طائرات الاحتلال لعدد من المنازل في منطقتي قيزان النجار ورشوان جنوبي خان يونس.

وأكد تمركز آليات الاحتلال قرب حي الحشاش في منطقة عريبة شمال غربي رفح وشروعها بعمليات نسف وتجريف وحرق للمنازل والممتلكات الزراعية.

كما تتمركز آليات في حي البراهمة بتل السلطان وتنفذ عمليات تجريف وتدمير ونسف لعدد من المباني.

فيما تنفذ قوات الاحتلال عمليات نسف لعدد من المباني في الحي السعودي الأول والثاني والثالث.

وتتمركز آليات للاحتلال في المخيم الغربي لرفح وتشرع بعمليات تدمير ونسف.

وفي مخيم الشابورة وحيي الزهور والصيامات وسط رفح شرعت جرافات الاحتلال بتدمير عدد من المنازل.

وتتمركز آليات أخرى في حي أبو الحصين ببلدة النصر وتنفذ عمليات تجريف وتدمير واسعة ووضع رافعة في المنطقة.

كما يوجد تمركز للآليات قرب منطقة الفضيلة في خربة العدس شمالي مدينة رفح وتنفيذ عمليات حفر وتدمير ونسف.

وكان جيش الاحتلال وسّع يوم الأربعاء الماضي توغله في مدينة رفح ضمن عمليته العسكرية المتواصلة جنوبي قطاع غزة، بعد جلبه قوات إضافية، مواصلًا عمليات القتل والإبادة بحق المواطنين والطواقم الطبية والإغاثية.

وحسب وزارة الصحة في غزة فإن حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف جيش الاحتلال عدوانه على القطاع في 18 مارس 2025 بلغت 1,335 شهيدًا، و3,297 إصابة، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ويواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 50,695 شهيدًا و115,338 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.