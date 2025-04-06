إيران لـ ترامب: نريد السلام ولن نتراجع أمام التهديدات

قال رئيس أركان الجيش الإيراني، الميجور جنرال محمد باقري، اليوم الأحد، أن إيران حذرت من مغبة أي عدوان عسكري ضدها، مشددة في الوقت ذاته على التزامها بالسلام الإقليمي وبرنامجها النووي المدني، وذلك في ردها الرسمي على رسالة أرسلها مؤخرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد أبلغ، الشهر الماضي، المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في رسالة بأن أمام بلاده فترة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد أو مواجهة احتمال اتخاذ إجراءات عسكرية ضدها.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" الرسمية عن الميجور جنرال باقري قوله إن خامنئي أوضح في رده أن إيران "لن تبدأ حربا، لكنها سترد على أي تهديد بكل قوة."

وقال باقري "لقد تم التأكيد من جانب المرشد الإيراني الأعلى على أننا نسعى للسلام في المنطقة، ولا نسعى للحصول على أسلحة نووية ضمن برنامجنا النووي، بل نلبي احتياجات شعبنا فقط" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف باقري أن رسالة خامنئي لترامب تضمنت أيضا أن إيران لن تجري محادثات مباشرة مع إدارته، "لكنها تقبل بإجراء محادثات غير مباشرة." ولم يتم نشر نص الرسالة بشكل رسمي.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجددا، اليوم الأحد، موقف طهران، قائلا إن المحادثات المباشرة مع واشنطن ستكون "عديمة الجدوى"، ولكن إيران تظل "مستعدة لاستكشاف مسار المفاوضات غير المباشرة".