بولندا ترسل مقاتلاتها إلى الجو بسبب نشاط روسي مزعوم في أوكرانيا

أفادت القيادة الميدانية لصنوف القوات المسلحة البولندية، بأنه تم إرسال مقاتلات بولندية وكذلك تابعة للدول الحليفة إلى الجو بسبب تزايد النشاط الروسي المزعوم في أوكرانيا.



وجاء في بيان للقيادة الميدانية نشرته على منصة التواصل الاجتماعي X، أنه على خلفية "تنشيط العمليات الحربية الروسية على أراضي أوكرانيا"، أخذ الطيران الحربي البولندي وكذلك التابع لبعض الدول الحليفة، بتعزيز نشاطاته في المجال الجوي البولندي.



وبموجب الإجراءات المتبعة، أمر قائد العمليات الميدانية بالجيش البولندي، بنشر "كل القوات والوسائل المتاحة لديه". وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع أزواج من الطائرات المقاتلة في حالة تأهب جوي، وتم وضع أنظمة الدفاع الجوي الأرضية والاستطلاع الراداري في حالة تأهب قصوى.

ويؤكد العسكريون البولنديون أن هذه الإجراءات والتدابير، تهدف إلى ضمان الأمن في المناطق المتاخمة "للمناطق المعرضة للخطر".

وأضاف البيان البولندي: "تراقب قيادة العمليات الميدانية بالقوات المسلحة الوضع الراهن، وتم وضع القوات والموارد التابعة في حالة تأهب كامل للرد الفوري".

في مارس الماضي، زعمت القيادة الميدانية للقوات المسلحة البولندية، بأنه تم تسجيل وقوع انتهاك للمجال الجوي للبلاد بواسطة "صاروخ كروز أطلقه الطيران الروسي بعيد المدى".

ويشار إلى أن الجيش البولندي كان قد أعلن في نهاية العام الماضي عن وقوع حادثة مماثلة.

وفي فبراير 2024، قال السفير الروسي في وارسو سيرغي أندرييف، إن بولندا لم تقدم دليلا على انتهاك صاروخ روسي لمجالها الجوي.