حماس تدعو للمشاركة في الإضراب الشامل والفعاليات والمسيرات الغاضبة التي تبدأ غدا رفضا للعدوان على غزة

دعت حركة "حماس" إلى المشاركة الواسعة في الإضراب الشامل، بالإضافة إلى الفعاليات والمسيرات الغاضبة التي ستنظم غدًا، وذلك في رفض للعدوان المستمر على قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيانها أن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه في الماضي من خلال التفاوض، لن ينجح في فرضه عبر الحرب والإجرام. وأضافت أن الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني هو الانتفاض في وجه الاحتلال، وإشعال كافة نقاط التماس في الضفة الغربية.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية أن يوم غدٍ الاثنين سيكون يوم إضراب شامل في كافة مناحي الحياة، بكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مخيمات اللجوء والشتات، وبمشاركة المتضامنين مع قضيتنا وأحرار العالم، رفضًا لحرب الإبادة على قطاع غزة.

ودعت "القوى" في بيان صدر اليوم الأحد إلى ضرورة إنجاح الإضراب العالمي من أجل إعلاء الصوت وتسليط الضوء على مذابح وجرائم الاحتلال البشعة، من قتل للمدنيين، الأطفال، والنساء، والتدمير الهادف إلى تهجير أبناء شعبنا، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وقالت: إن حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، من قتل وتدمير، تتم بشراكة ودعم أمريكيين.

وأضافت: "وأيضًا هناك عجز من المجتمع الدولي عن الإيفاء بالتزاماته وتعهداته بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، في ظل رفض حكومة الاحتلال المارقة الاعتراف أو الانصياع لتطبيق أي من هذه القرارات، واستمرارها في ارتكاب المجازر والمذابح والتدمير والقتل، بما في ذلك ما يجري في محافظات الضفة والقدس، وخاصة في مخيمات الشمال بجنين وطولكرم، بهدف تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير أبناء شعبنا، في ظل غياب فرض العقوبات أو المقاطعة أو عزل حكومة الاحتلال الإرهابية ومحاكمتها على جرائمها".

واعتبرت أن كل ذلك يتطلب تضافر الجهود بشكل عاجل، من أجل وقف حرب الإبادة والمذبحة فورًا التي يتعرض لها شعبنا.