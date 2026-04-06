صحة غزة تطالب بضرورة توفير الحماية الكاملة للعاملين في القطاعين الصحي والإنساني

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية، في غزة استهداف الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مركبة مستأجرة لصالح منظمة الصحة العالمية، كانت تقل عددًا من طواقمها أثناء تنفيذ مهمة عمل روتينية ضمن المناطق المصنفة «خضراء» في محافظة خان يونس، وقد أسفر هذا الاستهداف عن استشهاد سائق المركبة.

وأكدت الوزارة في بيان، مساء الاثنين، أن الاستهداف المباشر والمتعمد للطواقم الصحية والإنسانية «دون أي مبرر»، يعكس استمرار سياسات الاحتلال الرامية إلى تقويض عمل المؤسسات الإنسانية وفرض المزيد من القيود على أدائها.

وجددت الوزارة مطالبتها لكل المؤسسات الدولية بضرورة توفير الحماية الكاملة للعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، والعمل على تجريم هذه الانتهاكات التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، مؤكدة تضامنها الكامل مع منظمة الصحة العالمية في هذا الحدث.

واستُشهد مواطن فلسطيني يعمل سائقًا لدى منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة تابعة للمنظمة في شارع صلاح الدين بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص الحي سيارة تتبع لمنظمة الصحة العالمية إلى جانب مركبة أخرى، دون أن يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي من المنظمة أو جيش الاحتلال بشأن ملابسات الحادثة.

ووصل جثمان الشهيد مجدي أصلان، الذي كان يعمل سائقًا لدى المنظمة، إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وفي أعقاب الحادثة، أفادت مصادر محلية بتعليق سفر المرضى والجرحى من قطاع غزة عبر معبر رفح

ويأتي ذلك في ظل استمرار استهداف الفلسطينيين في القطاع بشكل يومي، مع تواصل العمليات العسكرية لقوات الاحتلال، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ العاشر من أكتوبر 2025.



